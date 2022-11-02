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  4. Юрий ВИРТ: «Шахтер не победит Лейпциг. Немцам легче психологически»
Лига чемпионов
02 ноября 2022, 13:12 |
384
0

Юрий ВИРТ: «Шахтер не победит Лейпциг. Немцам легче психологически»

Главный тренер «Вереса» поделился мыслями о предстоящем матче донецкого клуба в ЛЧ

02 ноября 2022, 13:12 |
384
0
Юрий ВИРТ: «Шахтер не победит Лейпциг. Немцам легче психологически»
Instagram. Юрий Вирт

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился своими мыслями на матч заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и немецким «РБ Лейпциг»:

«Определяющий матч для обеих команд. Кто-то продолжит выступления в Лиге чемпионов, а кто-то отправится в Лигу Европы.

«Шахтер» устроит только победа, так что немцам будет легче чисто психологически – им не нужно большими силами идти вперед.

Если честно, не думаю, что нас ожидает голепад – авантюрный футбол закончился еще в Лейпциге. Прогнозирую ничью с забитыми мячами — 1:1».

Отметим, что матч 6-го тура ЛЧ «Шахтер» – «РБ Лейпциг» состоится уже сегодня, 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

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Юрий Вирт Шахтер Донецк РБ Лейпциг Шахтер - РБ Лейпциг Лига чемпионов
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Источник Динамо Киев от Шурика
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