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Лига чемпионов
02 ноября 2022, 11:57 | Обновлено 02 ноября 2022, 12:00
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0

Грэм ПОТТЕР: «Нам стоит реабилитироваться за разгром от Брайтона»

Наставник «Челси» – о предстоящем матче против «Динамо» из Загреба

02 ноября 2022, 11:57 | Обновлено 02 ноября 2022, 12:00
41
0
Грэм ПОТТЕР: «Нам стоит реабилитироваться за разгром от Брайтона»
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Главный тренер английского «Челси» Грэм Поттер поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов против хорватского «Динамо» из Загреба.

«Нужно уважительно отнестись к турниру и командам. Надо сыграть на победу. Нам стоит реабилитироваться за поражение на выходных [1:4 от «Брайтона»]. В составе «Динамо» опасные игроки, которые умеют и атаковать, и обороняться», - сказал Поттер.

Матч «Челси» – «Динамо Загреб» состоится в среду, 2 ноября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Грэм Поттер Брайтон Челси Динамо Загреб Лига чемпионов
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Источник УЕФА
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