Грэм ПОТТЕР: «Нам стоит реабилитироваться за разгром от Брайтона»

Главный тренер английского «Челси» Грэм Поттер поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов против хорватского «Динамо» из Загреба.

«Нужно уважительно отнестись к турниру и командам. Надо сыграть на победу. Нам стоит реабилитироваться за поражение на выходных [1:4 от «Брайтона»]. В составе «Динамо» опасные игроки, которые умеют и атаковать, и обороняться», - сказал Поттер.

Матч «Челси» – «Динамо Загреб» состоится в среду, 2 ноября. Начало в 22:00 по Киеву.