ВИДЕО. Слова Йовичевича перед матчем Шахтер – РБ Лейпциг
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2 ноября в Варшаве «Шахтер» проведет последний поединок группового этапа нынешней Лиги чемпионов. «Горняки» встретятся с «Лейпцигом».
Турнирная ситуация для чемпионов Украины такова, что «синицу в руке» они уже гарантированно имеют: ниже третьего места, дающего право сыграть весной в плей-офф Лиги Европы, подопечные Йовичевича не опустятся ни при каких обстоятельствах.
А вот для того, чтобы сразиться за «журавля в небе», то есть весеннюю стадию чемпионской Лиги, «горнякам» нужно обязательно побеждать действующего обладателя Кубка Германии.
Вашему вниманию предматчевые комментарии главного тренера «Шахтера» Игора Йовичевича.
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