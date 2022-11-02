ВИДЕО. Слова Йовичевича перед матчем Шахтер – РБ Лейпциг

2 ноября в Варшаве «Шахтер» проведет последний поединок группового этапа нынешней Лиги чемпионов. «Горняки» встретятся с «Лейпцигом».

Турнирная ситуация для чемпионов Украины такова, что «синицу в руке» они уже гарантированно имеют: ниже третьего места, дающего право сыграть весной в плей-офф Лиги Европы, подопечные Йовичевича не опустятся ни при каких обстоятельствах.

А вот для того, чтобы сразиться за «журавля в небе», то есть весеннюю стадию чемпионской Лиги, «горнякам» нужно обязательно побеждать действующего обладателя Кубка Германии.

Вашему вниманию предматчевые комментарии главного тренера «Шахтера» Игора Йовичевича.