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Лига чемпионов
02 ноября 2022, 11:44 | Обновлено 02 ноября 2022, 11:47
259
0

ВИДЕО. Слова Йовичевича перед матчем Шахтер – РБ Лейпциг

Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua

02 ноября 2022, 11:44 | Обновлено 02 ноября 2022, 11:47
259
0
ВИДЕО. Слова Йовичевича перед матчем Шахтер – РБ Лейпциг
ФК Шахтер Донецк. Игор Йовичевич

2 ноября в Варшаве «Шахтер» проведет последний поединок группового этапа нынешней Лиги чемпионов. «Горняки» встретятся с «Лейпцигом».

Турнирная ситуация для чемпионов Украины такова, что «синицу в руке» они уже гарантированно имеют: ниже третьего места, дающего право сыграть весной в плей-офф Лиги Европы, подопечные Йовичевича не опустятся ни при каких обстоятельствах.

А вот для того, чтобы сразиться за «журавля в небе», то есть весеннюю стадию чемпионской Лиги, «горнякам» нужно обязательно побеждать действующего обладателя Кубка Германии.

Вашему вниманию предматчевые комментарии главного тренера «Шахтера» Игора Йовичевича.

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Источник Sport.ua
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