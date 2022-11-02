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Лига чемпионов
02 ноября 2022, 10:39 | Обновлено 02 ноября 2022, 10:41
514
1

Шахтер – РБ Лейпциг: битва за плей-офф Лиги чемпионов

В первом туре «горняки» просто шокировали соперников (1:4)

02 ноября 2022, 10:39 | Обновлено 02 ноября 2022, 10:41
514
1
Шахтер – РБ Лейпциг: битва за плей-офф Лиги чемпионов

2 ноября, 19:45. Муниципальный стадион (Варшава)
Трансляция – медиасервис MEGOGO, платформа Volia TV.

Перед последним туром группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» уже обеспечил себе евровесну. Правда, пока в Лиге Европы. Для того чтобы все же продолжить борьбу в самом престижном клубном турнире континента, «горнякам» необходимо обыгрывать РБ «Лейпциг». Ни один другой вариант к цели не приведет. Ведь немцы идут вторыми с 9 пунктами в активе, а украинская команда разместилась на третьей позиции с 6-ю. Поэтому в случае победы «Шахтера» команды сравняются по очкам, но именно «горняки» окажутся на второй позиции из-за лучшей статистики очных встреч.

Первый легальный букмекер и титульный партнер «Шахтера» Parimatch Ukraine определил фаворитов предстоящего поединка. Эксперты прогнозируют плей-офф ЛЧ именно немецкой команде. На победу «Лейпцига» выставлен коэффициент – 1.68, в то время шансы на успех «горняков» расценивают как 5.20 к 1. Коэффициент на ничью – 4.00. Наиболее вероятен счет 0:2.

Подобный неутешительный для «горняков» прогноз связан в первую очередь с классом игроков и произошедшими в «Лейпциге» изменениями с момента первого матча команд. В первом туре «горняки» просто шокировали соперников (1:4) и заставили руководство немецкого клуба прибегнуть к кардинальным кадровым решениям. Доменико Тедеско, причастный ко всем прошлогодним успехам «Лейпцига» и выведший его в Лигу чемпионов, покинул пост главного тренера команды, а на его место пришел 45-летний Марк Розе, до мая прошлого года возглавлявший дортмундскую «Боруссию». Уже с Розе «Лейпциг» выровнял результаты в Буднеслиге, поднялся на 6-е место в чемпионате (в последнем туре обыгран «Байер» 2:0), и победил «Реал» в Лиге чемпионов. Поэтому сейчас немцы находятся в шаге от плей-офф ЛЧ и отдавать его не собираются. К матчу с «Шахтером» «Лейпциг» подходит без существенных потерь. При этом в отличной форме находятся его лидеры, у Кристофера Нкунка уже 9 голов в текущем сезоне, Тимо Вернер отличился 4 раза и записал на свой счет 2 ассиста.

А вот «Шахтер» перед матчем в Варшаве потерял Александра Зубкова. Полузащитник травмировался в матче УПЛ против «Александрии». Кроме этого в лазарете у «горняков» и автор дубля в ворота «Лейпцига» в первом матче – Марьян Швед, а также Ефим Конопля. Хотя, и Конопля и Зубков, в отличие от Шведа отправились с командой на игру. Перед матчами с «Реалом» и «Селтиком» «Шахтер» переносил свои матчи чемпионата Украины, однако игру против «Александрии» на выходных провел - в результате вторая ничья в сезоне. Отставание «горняков» от идущего на первой позиции «Днепра-1» увеличилось до 5 очков.

Учитывая общую ситуацию в команде, отсутствие громких заявлений по поводу ее целей в Европе, «Шахтер» уже выполнил свою задачу. Команда удивила, заставила говорить об украинских игроках и войне в Украине, изменила отношение к себе и закрепила за собой место среди лучших европейских команд, продолжающих борьбу за трофеи.

Но аппетит приходит во время еды, и, несмотря на все «против», мы продолжаем мечтать об украинской команде в плей-офф Лиги чемпионов и верить, что «Шахтеру» это по силам.

Болеем за своих и заряжаем на «горняков» вместе с Parimatch Ukraine!

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футбол Лига чемпионов
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Источник Sport.ua
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