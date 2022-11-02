Украинские арбитры будут работать на матче решающего тура Лиги Европы

На матч заключительного тура группового раунда Лиги Европы-2022/2023 в группе G между «Олимпиакосом» (Греция) и «Нантом» (Франция) будет работать четверка украинских арбитров.

Главным рефери станет Сергей Бойко. На линиях ему помогут Валентин Куцев и Владимир Володин. Четвертый судья – Анатолий Абдула.

Арбитр VAR – Петр Ласик, ассистент ВАА – Павел Пскит (оба - Польша).

Матч состоится 3 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.