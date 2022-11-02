Лига Европы02 ноября 2022, 09:40 |
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Украинские арбитры будут работать на матче решающего тура Лиги Европы
Сергей Бойко станет главным рефери матча «Олимпиакос» – «Нант»
02 ноября 2022, 09:40 |
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На матч заключительного тура группового раунда Лиги Европы-2022/2023 в группе G между «Олимпиакосом» (Греция) и «Нантом» (Франция) будет работать четверка украинских арбитров.
Главным рефери станет Сергей Бойко. На линиях ему помогут Валентин Куцев и Владимир Володин. Четвертый судья – Анатолий Абдула.
Арбитр VAR – Петр Ласик, ассистент ВАА – Павел Пскит (оба - Польша).
Матч состоится 3 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.
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