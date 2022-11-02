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Лига Европы
02 ноября 2022, 09:40 |
290
0

Украинские арбитры будут работать на матче решающего тура Лиги Европы

Сергей Бойко станет главным рефери матча «Олимпиакос» – «Нант»

02 ноября 2022, 09:40 |
290
0
Украинские арбитры будут работать на матче решающего тура Лиги Европы
Instagram. Сергей Бойко

На матч заключительного тура группового раунда Лиги Европы-2022/2023 в группе G между «Олимпиакосом» (Греция) и «Нантом» (Франция) будет работать четверка украинских арбитров.

Главным рефери станет Сергей Бойко. На линиях ему помогут Валентин Куцев и Владимир Володин. Четвертый судья – Анатолий Абдула.

Арбитр VAR – Петр Ласик, ассистент ВАА – Павел Пскит (оба - Польша).

Матч состоится 3 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

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судейские назначения Олимпиакос Нант Лига Европы Сергей Бойко Валентин Куцев Владимир Володин Анатолий Абдула
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Источник Украинская ассоциация футбола
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