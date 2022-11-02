2 ноября в 13:00 проходит поединок 6-го тура Юношеской лиги УЕФА.

Донецкий «Шахтер» в Варшаве принимает немецкий «РБ Лейпциг».

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После 5 туров горняки имеют в активе 9 очков и гарантировали себе второе место, которое дает путевку в 1/16 финала.

Группа F. Турнирная таблица

Шахтер U-19 – РБ Лейпциг U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.