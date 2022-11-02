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02 ноября 2022, 08:35 | Обновлено 02 ноября 2022, 08:41
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Шахтер U-19 – РБ Лейпциг U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 ноября в 13:00 поединок 5-го тура Юношеской лиги УЕФА

02 ноября 2022, 08:35 | Обновлено 02 ноября 2022, 08:41
151
0
Шахтер U-19 – РБ Лейпциг U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер U-19

2 ноября в 13:00 проходит поединок 6-го тура Юношеской лиги УЕФА.

Донецкий «Шахтер» в Варшаве принимает немецкий «РБ Лейпциг».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После 5 туров горняки имеют в активе 9 очков и гарантировали себе второе место, которое дает путевку в 1/16 финала.

Группа F. Турнирная таблица

Шахтер U-19 – РБ Лейпциг U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Шахтер – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник Sport.ua
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