Молодежные турниры02 ноября 2022, 08:35 | Обновлено 02 ноября 2022, 08:41
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Шахтер U-19 – РБ Лейпциг U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 ноября в 13:00 поединок 5-го тура Юношеской лиги УЕФА
02 ноября 2022, 08:35 | Обновлено 02 ноября 2022, 08:41
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2 ноября в 13:00 проходит поединок 6-го тура Юношеской лиги УЕФА.
Донецкий «Шахтер» в Варшаве принимает немецкий «РБ Лейпциг».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
После 5 туров горняки имеют в активе 9 очков и гарантировали себе второе место, которое дает путевку в 1/16 финала.
Группа F. Турнирная таблица
Шахтер U-19 – РБ Лейпциг U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
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