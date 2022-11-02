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Лига Чемпионов
Шахтер Донецк
02.11.2022 19:45 - : -
РБ Лейпциг
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Лига чемпионов
02 ноября 2022, 06:35 | Обновлено 02 ноября 2022, 06:53
274
0

Шахтер – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 ноября в 19:45 матч 6-го тура Лиги чемпионов

02 ноября 2022, 06:35 | Обновлено 02 ноября 2022, 06:53
274
0
Шахтер – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк

2 ноября в 19:45 в матче 6-го тура Лиги чемпионов играют донецкий «Шахтер» и немецкий «РБ Лейпциг».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Варшаве на стадионе Войска Польского.

Команда Игора Йовичевича занимает третье место в турнирной таблице группы F. Победа с любым счетом выведет горняков в 1/8 финала Лиги чемпионов. В случае ничьей или поражения «Шахтер» весной сыграет в Лиге Европы.

Лига чемпионов. Группа F. После 5 туров

Шахтер – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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