Шахтер Донецк

Шахтер – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 ноября в 19:45 матч 6-го тура Лиги чемпионов
2 ноября в 19:45 в матче 6-го тура Лиги чемпионов играют донецкий «Шахтер» и немецкий «РБ Лейпциг».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Варшаве на стадионе Войска Польского.
Команда Игора Йовичевича занимает третье место в турнирной таблице группы F. Победа с любым счетом выведет горняков в 1/8 финала Лиги чемпионов. В случае ничьей или поражения «Шахтер» весной сыграет в Лиге Европы.
Лига чемпионов. Группа F. После 5 туров
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Шахтер – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Нападающий «ПСЖ» позволил себе участие в политической акции
В группе B Лиги чемпионов завершился групповой этап