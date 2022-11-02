Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – РБ Лейпциг
Поединок состоится в среду, 2 ноября
В среду, 2 ноября, «Шахтер» в шестом туре Лиги чемпионов примет «Лейпциг». Поединок состоится в Варшаве на стадион имени Юзефа Пилсудского.
Главный арбитр Майкл Оливер из Англии даст стартовый свисток в 19:45 по киевскому времени.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Шахтер – Лейпциг. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
После пяти туров у «Лейпцига» 9 очков, у «Шахтера» - 6. В первом туре команда Игора Йовичевича победила немецкий клуб 4:1.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Шахтер – Лейпциг.
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