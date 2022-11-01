Чемпионат Украины01 ноября 2022, 23:20 | Обновлено 01 ноября 2022, 23:21
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Решится ли Динамо? Матч с Черноморцем может пройти в Одессе
Чемпионат может вернуться в Одессу
01 ноября 2022, 23:20 | Обновлено 01 ноября 2022, 23:21
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По информации Динамомания, «Черноморец» и «Динамо» обсуждают возможность проведения матча УПЛ в Одессе.
Одесская команда в нынешнем сезоне еще не играла дома, однако УАФ недавно постановила, что команды могут играть в своих городах, если договорятся с военной администрацией.
Судя по всему, киевляне готовы приехать в Одессу, если будет разрешение от военных.
Игра запланирована на 6 ноября.
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31.10.2022, 17:02
Надо смотреть на ситуацию , мне кажется скорее всего в Киеве сыграют, а может и во Львове. Черноморец же пошел навстечу Шахтеру и играли во Львове. Правда готово ли Динамо расходы и чемодан оплачивать