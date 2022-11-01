Решится ли Динамо? Матч с Черноморцем может пройти в Одессе

По информации Динамомания, «Черноморец» и «Динамо» обсуждают возможность проведения матча УПЛ в Одессе.

Одесская команда в нынешнем сезоне еще не играла дома, однако УАФ недавно постановила, что команды могут играть в своих городах, если договорятся с военной администрацией.

Судя по всему, киевляне готовы приехать в Одессу, если будет разрешение от военных.

Игра запланирована на 6 ноября.