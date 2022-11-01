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Чемпионат Украины
01 ноября 2022, 23:20 | Обновлено 01 ноября 2022, 23:21
252
1

Решится ли Динамо? Матч с Черноморцем может пройти в Одессе

Чемпионат может вернуться в Одессу

01 ноября 2022, 23:20 | Обновлено 01 ноября 2022, 23:21
252
1
Решится ли Динамо? Матч с Черноморцем может пройти в Одессе
ФК Черноморец

По информации Динамомания, «Черноморец» и «Динамо» обсуждают возможность проведения матча УПЛ в Одессе.

Одесская команда в нынешнем сезоне еще не играла дома, однако УАФ недавно постановила, что команды могут играть в своих городах, если договорятся с военной администрацией.

Судя по всему, киевляне готовы приехать в Одессу, если будет разрешение от военных.

Игра запланирована на 6 ноября.

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Источник Динамомания
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Комментарии 1
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avk2307
Черноморец играл дома с Ингульцом. даже павелка приезжал.
Надо смотреть на ситуацию , мне кажется скорее всего в Киеве сыграют, а может и во Львове. Черноморец же пошел навстечу Шахтеру и играли во Львове. Правда готово ли Динамо расходы и чемодан оплачивать
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