Александрия возвращается домой. Команда планирует играть на своем стадионе
Должно быть разрешение от военных
Официальный сайт клуба УПЛ «Александрия» сообщил о том, что следующие домашние матчи планирует проводить в своем городе на стадионе Ника.
Недавно УАФ определила, что матчи можно проводить только в Киеве, Киевской области, Львовской и Закарпатской областях, однако в других регионах клубы могут играть дома, если договорятся с местными военными администрациями.
Александрия большинство домашних матчей сезона провела в Киеве, но теперь возвращается домой.
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