Александрия возвращается домой. Команда планирует играть на своем стадионе

Официальный сайт клуба УПЛ «Александрия» сообщил о том, что следующие домашние матчи планирует проводить в своем городе на стадионе Ника.

Недавно УАФ определила, что матчи можно проводить только в Киеве, Киевской области, Львовской и Закарпатской областях, однако в других регионах клубы могут играть дома, если договорятся с местными военными администрациями.

Александрия большинство домашних матчей сезона провела в Киеве, но теперь возвращается домой.