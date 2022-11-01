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Чемпионат Украины
01 ноября 2022, 22:54 | Обновлено 01 ноября 2022, 23:20
392
1

Александрия возвращается домой. Команда планирует играть на своем стадионе

Должно быть разрешение от военных

01 ноября 2022, 22:54 | Обновлено 01 ноября 2022, 23:20
392
1
Александрия возвращается домой. Команда планирует играть на своем стадионе
ФК Александрия

Официальный сайт клуба УПЛ «Александрия» сообщил о том, что следующие домашние матчи планирует проводить в своем городе на стадионе Ника.

Недавно УАФ определила, что матчи можно проводить только в Киеве, Киевской области, Львовской и Закарпатской областях, однако в других регионах клубы могут играть дома, если договорятся с местными военными администрациями.

Александрия большинство домашних матчей сезона провела в Киеве, но теперь возвращается домой.

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Источник ФК Александрия
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Veter
Вот в Петрово можно точно играть. Как и в селе Минай.
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