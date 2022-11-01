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  4. Марко РОЗЕ: «Мудрик и Степаненко очень выделяются в Шахтере»
Лига чемпионов
01 ноября 2022, 22:59 |
477
0

Марко РОЗЕ: «Мудрик и Степаненко очень выделяются в Шахтере»

Главный тренер «Лейпцига» – о предстоящем матче

01 ноября 2022, 22:59 |
477
0
Марко РОЗЕ: «Мудрик и Степаненко очень выделяются в Шахтере»
ФК Шахтер Донецк. Марко Розе

Главный тренер «Лейпцига» Марко Розе поделился ожиданиями от матча c «Шахтером».

– Какова кадровая ситуация в команде?
– Амаду Айдара возобновил тренировки и прилетел с нами, но в завтрашней игре он не примет участия. При этом мы рассчитываем на Яниса Бласвиха, который готов нам помочь. И это для нас очень важно. Симакан также был сегодня на тренировке и получил «зеленый свет».

– Вас еще не было в команде, когда «Лейпциг» играл первый матч с «Шахтером». Какого вы мнения о сопернике и чего ждете от завтрашней встречи?
– У меня уже был опыт игры против «Шахтера» два года тому назад. Но сейчас состав команды изменился. Я считаю, что команда классная: много смелости, много работоспособности, очень хорошие защитники. А такие игроки, как Мудрик и Степаненко, очень выделяются и являются направляющими.

– Вам завтра достаточно не проиграть. Будете ли довольны ничьей?
– Играть на ничью никогда не может быть разумным решением. Мы знаем, против кого играем, знаем, что наш соперник играет за свою страну и делает это очень качественно. Но мы хотим показать красивый футбол и настроены на победу.

– Что думаете о ситуации в Украине и положении «Шахтера»?
– Я уже говорил о ситуации в Украине, а именно о войне. Конечно, это тяжело для «Шахтера» – быть так далеко от дома и преодолевать все это. Но я больше ничего не могу сказать по этой теме. Единственное, что мы можем, – поддерживать Украину. Думаю, люди в Германии поддерживают именно Украину. Естественно, это сложная эмоциональная ситуация и это сложно переживать, особенно ребятам на поле, которые представляют свою страну. Но что мы еще можем делать, кроме как выходить на поле, играть в футбол и продолжать жить нормальной жизнью. Хотя она и не является нормальной, – сказал Розе.

Матч состоится в среду в Варшаве. Начало в 19:45 по Киеву.

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Шахтер Донецк РБ Лейпциг Лига чемпионов Шахтер - РБ Лейпциг Марко Розе
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Источник ФК Шахтер Донецк
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