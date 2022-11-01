Киченок/Остапенко – Кудерметова/Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник украинская теннисистка Людмила Киченок стартует на Итоговом турнире WTA.

В первом матче украинка в дуэте с латвийкой Аленой Остапенко сразится против тандема Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс. Время начала матча – 22:00 по Киеву.

Отметим, что в этой группе играют также дуэты Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос и Анна Данилина / Беатрис Хаддад Майя. В плей-офф выйдут два лучших дуэта.

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