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  4. Киченок/Остапенко – Кудерметова/Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
01 ноября 2022, 21:00 |
232
1

Киченок/Остапенко – Кудерметова/Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира WTA

01 ноября 2022, 21:00 |
232
1
Киченок/Остапенко – Кудерметова/Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

В понедельник украинская теннисистка Людмила Киченок стартует на Итоговом турнире WTA.

В первом матче украинка в дуэте с латвийкой Аленой Остапенко сразится против тандема Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс. Время начала матча – 22:00 по Киеву.

Отметим, что в этой группе играют также дуэты Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос и Анна Данилина / Беатрис Хаддад Майя. В плей-офф выйдут два лучших дуэта.

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📺 Видеотрансляция

Группа Пэм Шрайвер

Пары / / / / Матчи Сеты / Геймы
Дабровски / Олмос (2) -
Кудерметова / Мертенс (4) -
Киченок / Остапенко (6) -
Данилина / Хаддад-Майя (7) -
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Источник Sport.ua
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Spectra
Удачи! Как хотелось бы рашистку наказать.
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