Георгий СУДАКОВ: «У нас есть звезда - Мудрик. О нем все говорят и пишут»

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков оценил ситуацию перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига». Только победа выведет украинскую команду в плей-офф ЛЧ.

Игра состоится в среду, начало в 19:45.

– Георгий, как команда готовилась к игре? И чего ты ждешь от завтрашней встречи?

– У нас была очень тяжелая игра с «Александрией», с воздушной тревогой. В первую очередь это ментально сложно, но, считаю, мы показали хорошую игру. Ребята устали, а у меня было больше времени для отдыха. Как уже Мистер сказал, очень тяжело, потому что у нас каждые три-четыре дня переезды – самолет, автобус, в котором едем по шесть часов. Лично мне очень тяжело: я последние полтора месяца живу без семьи, не вижу своего ребенка. Это, прежде всего, психологическая усталость. Но за счет крепкой ментальности, сильной команды, коллектива мы готовимся к каждому матчу по максимуму, верим в себя, свою команду, в каждого из нас. Мы готовы бороться с первой до последней минуты и с первого до последнего матча.

– В недавнем интервью Валерий Бондарь сказал, что Судаков и Бондаренко – самые недооцененные в прессе игроки «Шахтера». Как оцениваешь свою роль в команде и можно ли сказать, что матч с «Лейпцигом» – самая важная для вас игра?

– Что касается недооценки. Я считаю, если люди смотрят футбол и действительно в нем разбираются, то у них нет недооценки. Хотя много людей, которые просто заходят на сайт, смотрят, кто забил гол, и о нем говорят. У нас сейчас есть наша звезда – Михаил Мудрик. О нем много говорят, пишут и, может, несколько не учитывают нашу работу. Но я не могу кого-то выделить – у нас очень сильная команда, и если кто-то один выпадет, то произойдет сбой нашего «организма», очень тяжело будет. Для нашей команды каждый игрок важен – не имеет значения, на замене он или в стартовом составе. На всех рассчитывают и всем доверяют. А что касается важности матча, то я в своей карьере еще не сталкивался с тем, что могу выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Но я – молодой игрок, и у меня все идет поэтапно. Каждые полгода-год есть отрезки, когда играю важные матчи. И если говорить о сегодняшнем этапе, то, да, это сейчас самая важная игра в моей жизни.