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Украина. Премьер лига
01 ноября 2022, 19:52 | Обновлено 01 ноября 2022, 20:39
1025
4

Источник: Павелко просил у Зеленского провести выборы президента УАФ онлайн

Андрей Павелко хочет провести выборы по Zoom

01 ноября 2022, 19:52 | Обновлено 01 ноября 2022, 20:39
1025
4
Источник: Павелко просил у Зеленского провести выборы президента УАФ онлайн
uaf.ua

По информации журналиста Константина Андриюка, президент УАФ Андрей Павелко ранее в этом году просил у президента Украины Владимира Зеленского разрешение провести выборы главы Украинский ассоциации футбола в режиме онлайн (через Zoom).

Однако Зеленский, по словам Андриюка, негативно отнесся к такому варианту.

Полномочия Павелко на посту президента завершились в конце зимы 2022 года, однако полномасштабное вторжение россии не позволило провести выборы президента УАФ.

Судя по всему, на время военного положения в стране Павелко сохранит свою должность.

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Источник ТаТоТаке
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EGOS
член тобі до рота, а не вибори в зумі, паскуда бородата галіма..
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+1
Gargantua
- Вова, ебаш! (с)
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0
Remark
Сцыкливый патриот, когда на родину вернешься?
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0
Владислав Рейский
Когда уже этого кондома скинут интересно?
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0
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