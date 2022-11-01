Источник: Павелко просил у Зеленского провести выборы президента УАФ онлайн
Андрей Павелко хочет провести выборы по Zoom
По информации журналиста Константина Андриюка, президент УАФ Андрей Павелко ранее в этом году просил у президента Украины Владимира Зеленского разрешение провести выборы главы Украинский ассоциации футбола в режиме онлайн (через Zoom).
Однако Зеленский, по словам Андриюка, негативно отнесся к такому варианту.
Полномочия Павелко на посту президента завершились в конце зимы 2022 года, однако полномасштабное вторжение россии не позволило провести выборы президента УАФ.
Судя по всему, на время военного положения в стране Павелко сохранит свою должность.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер «Шахтера» считается настоящим полиглотом
Главные новости дня и прогноз на главные матчи