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Лига чемпионов
01 ноября 2022, 19:59 |
201
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ВИДЕО. Слова Поттера перед последним матчем группового этапа Лиги чемпионов

Главный тренер «Челси» – о ситуации в команде

01 ноября 2022, 19:59 |
201
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ВИДЕО. Слова Поттера перед последним матчем группового этапа Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

«Челси» уже гарантировал себе первую позицию в квартете, поскольку даже при равенстве очков удастся обойти «Милан» (2:0 и 3:0) за счет дополнительных показателей. В предыдущем туре лондонцы и с «Зальцбургом» (2:1) разобрались, хотя австрийцы регулярно огрызались и моменты имели.

«Аристократы» несколько дней назад взяли очко в регулярном первенстве в поединке с «Манчестер Юнайтед» (1:1). Команды были на соседних позициях в таблице, следовательно, лондонцы так и остались на шестой строчке с нулем поражений в родных пенатах и тремя неудачами на выезде.

Огромные кадровые потери в оборонительных редутах – не будет основных игроков Джеймса, Кулибали, Канте и Фофана. Также под вопросом участие во встрече Аррисабалаги.

Вашему вниманию запись пресс-конференции Грэма Поттера перед матчем «Челси» – «Динамо» Загреб.

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Челси Динамо Загреб Лига чемпионов Грэм Поттер
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Источник Sport.ua
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