ВИДЕО. Слова Поттера перед последним матчем группового этапа Лиги чемпионов

«Челси» уже гарантировал себе первую позицию в квартете, поскольку даже при равенстве очков удастся обойти «Милан» (2:0 и 3:0) за счет дополнительных показателей. В предыдущем туре лондонцы и с «Зальцбургом» (2:1) разобрались, хотя австрийцы регулярно огрызались и моменты имели.

«Аристократы» несколько дней назад взяли очко в регулярном первенстве в поединке с «Манчестер Юнайтед» (1:1). Команды были на соседних позициях в таблице, следовательно, лондонцы так и остались на шестой строчке с нулем поражений в родных пенатах и тремя неудачами на выезде.

Огромные кадровые потери в оборонительных редутах – не будет основных игроков Джеймса, Кулибали, Канте и Фофана. Также под вопросом участие во встрече Аррисабалаги.

Вашему вниманию запись пресс-конференции Грэма Поттера перед матчем «Челси» – «Динамо» Загреб.