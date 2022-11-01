ГВАРДИОЛА: «Держим в уме все возможные ситуации в предстоящем матче»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал о настрое коллектива на матч 6-го тура Лиги чемпионов с «Севильей». Также испанский специалист высказал мнение о возможном участии в ЧМ-2022 Кайла Уокера и Калвина Филлипса, которые сейчас восстанавливаются после травм.

Игра «Манчестер Сити» – «Севилья» состоится в среду, 2 ноября, начало – в 22:00 по киевскому времени.