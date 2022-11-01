Франция01 ноября 2022, 19:35 |
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Заря в спарринге разгромила клуб из Первой лиги
Луганчане провели товарищеский поединок
01 ноября 2022, 19:35 |
541
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Луганчане провели товарищеский поединок
Луганская «Заря» провела контрольный матч с представителем Первой лиги - командой «Диназ» из Вышгорода.
Встреча завершилась убедительной победой «Зари» со счетом 5:2.
Товарищеский матч
Заря – Диназ – 5:2
Голы: Лунев, 3, 12, Хлань, 6, 37, Снурницын, 33 — ?, 48, 61
Заря (стартовый состав): Турбаевский, Алибеков, Снурницын, Смиян, Алефиренко, Гулько, Михайленко, Антюх, Хлань, Мишнев, Лунев.
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