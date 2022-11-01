Серьезное заявление. Неймара обвинили в поддержке фашистов
Нападающий «ПСЖ» позволил себе участие в политической акции
Известный бразильский экс-футболист Жуниньо Пернамбукано обвинил форварда «ПСЖ» Неймара в пособничестве поклонникам фашизма.
«Меня тошнит, когда я вижу правых бразильских игроков, таких как Неймар. Они поддерживают фашистов. Мы пришли снизу, и мы – народ», – написал Пернамбукано в своем Твиттере.
47-летний бывший игрок клубов «Васко да Гама», «Лион» и «Нью-Йорк Ред Буллз» Жуниньо Пернамбукано не остался в стороне от участия Неймара в съемке ролика для TikTok в поддержку политика Жаира Болсонару перед выборами. В Бразилии всем известно, что Болсонару неоднократно позволял себе расистские комментарии
Выборы в Бразилии состоялись 30 октября. Болсонару проиграл Луису Инасиу Лула да Силва, который стал президентом страны.
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