Калиду КУЛИБАЛИ: «Челси будет на первом месте в АПЛ в конце сезона»
Защитник «Челси» надеется на чемпионство
Защитник «Челси» Калиду Кулибали рассказал о причинах перехода в лондонский клуб и выразил надежду на завоевание чемпионства в нынешнем сезоне:
«Ирония футбола состоит в том, что я пришел в «Челси» к Тухелю, который всегда меня хотел, но он ушел. И Тухель, и Поттер играют в три центральных защитника, а в «Наполи» я привык к четырем в линию. Я знал, что мне будет тяжело, но вы никогда не перестаете учиться.
«Челси» будет на первом месте в конце сезона, я хочу написать здесь историю».
После 12 туров «Челси» идет шестым в АПЛ, отставая от лидера, «Арсенала», на 10 очков.
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