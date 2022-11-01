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  4. Калиду КУЛИБАЛИ: «Челси будет на первом месте в АПЛ в конце сезона»
Англия
01 ноября 2022, 16:57 |
272
1

Калиду КУЛИБАЛИ: «Челси будет на первом месте в АПЛ в конце сезона»

Защитник «Челси» надеется на чемпионство

01 ноября 2022, 16:57 |
272
1
Калиду КУЛИБАЛИ: «Челси будет на первом месте в АПЛ в конце сезона»
Getty Images/Global Images Ukraine. Калиду Кулибали

Защитник «Челси» Калиду Кулибали рассказал о причинах перехода в лондонский клуб и выразил надежду на завоевание чемпионства в нынешнем сезоне:

«Ирония футбола состоит в том, что я пришел в «Челси» к Тухелю, который всегда меня хотел, но он ушел. И Тухель, и Поттер играют в три центральных защитника, а в «Наполи» я привык к четырем в линию. Я знал, что мне будет тяжело, но вы никогда не перестаете учиться.

«Челси» будет на первом месте в конце сезона, я хочу написать здесь историю».

После 12 туров «Челси» идет шестым в АПЛ, отставая от лидера, «Арсенала», на 10 очков.

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Калиду Кулибали Челси Английская Премьер-лига
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Источник Corriere dello Sport
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Комментарии 1
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Віталій Яценко
Не буде. Перспективи - боротьба за зону ЛЧ. Чемпонство розіграють Арсенал і МанСіті. Більше шансів у МанСіті, все ж склад сильніший. Але Арсенал у цьому сезоні надзвичайно сильний. Челсі максимум - 3 місце.
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