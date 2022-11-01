Калиду КУЛИБАЛИ: «Челси будет на первом месте в АПЛ в конце сезона»

Защитник «Челси» Калиду Кулибали рассказал о причинах перехода в лондонский клуб и выразил надежду на завоевание чемпионства в нынешнем сезоне:

«Ирония футбола состоит в том, что я пришел в «Челси» к Тухелю, который всегда меня хотел, но он ушел. И Тухель, и Поттер играют в три центральных защитника, а в «Наполи» я привык к четырем в линию. Я знал, что мне будет тяжело, но вы никогда не перестаете учиться.

«Челси» будет на первом месте в конце сезона, я хочу написать здесь историю».

После 12 туров «Челси» идет шестым в АПЛ, отставая от лидера, «Арсенала», на 10 очков.