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Чемпионат Европы
01 ноября 2022, 16:15 | Обновлено 01 ноября 2022, 16:22
461
0

Юрий МОРОЗ: «Я не скажу, что все прошло идеально»

Наставник сборной Украины U-17 – о победе команды в квалификационном раунде Евро-2023

01 ноября 2022, 16:15 | Обновлено 01 ноября 2022, 16:22
461
0
Юрий МОРОЗ: «Я не скажу, что все прошло идеально»
УАФ. Юрий Мороз

Юношеская сборная Украины (игроки не старше 2006 года рождения) заняла первое место в квартете, где их соперниками были команды Азербайджана, Лихтенштейна и хозяева соревнований – Босния и Герцеговина. По мнению Юрия Мороза, залогом успеха коллектива стало четкое выполнение футболистами всех тренерских указаний и планов на матчи.

– Юрий Леонтьевич, сборная Украины выиграла свою группу. Вы довольны действиями своих подопечных?

– В полной мере. Просматривался рисунок игры. Ребята пытались выполнять все, о чем мы договаривались. Мне понравилось, как команда прессинговала, реагировала на изменения на футбольном поле. Мы неплохо использовали ширину, глубину, то есть все, что нарабатывали перед турниром. Конечно, я не скажу, что все прошло идеально, но игровая дисциплина мне тоже понравилась.

– Решающий матч с боснийцами получился непростым?

– Да. Но, думаю, мы сами усложнили эту игру. После уверенных побед в двух первых поединках задача была выполнена. Все-таки детская психология влияет на все эти вещи. Может, даже была и недоработка тренерского штаба, поскольку первый тайм получился вялым, ничейным. А вот после перерыва было уже больше агрессии, желания, тайм получился динамичным. Но, к сожалению, мы чуть-чуть не дотерпели до максимального результата.

– Семь из 13-ти забитых мячей сборной Украины – на счету Матвея Пономаренко. Способный юноша?

– Сегодня говорить о его способностях, пожалуй, преждевременно, но задатки игрок имеет неплохие, и забитые мячи тому подтверждением. Я бы отметил всю команду. И, конечно, хотелось бы поблагодарить клубы за качественную подготовку ребят. Нам нужно только объединить коллектив в игровом плане.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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