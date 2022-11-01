Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона мечтает переманить тренера Арсенала
Испания
01 ноября 2022, 16:12 |
1264
0

Барселона мечтает переманить тренера Арсенала

Микель Артета может вернуться в Каталонию

01 ноября 2022, 16:12 |
1264
0
Барселона мечтает переманить тренера Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

«Барселона» рассматривает Микеля Артету в качестве будущего главного тренера команды. Об этом сообщают испанские СМИ.

При этом назначение Артеты руководство «Барселоны» рассматривает лишь в долгосрочной перспективе: сейчас в клубе полностью доверяют нынешнему тренеру, Хави.

Артета является воспитанником академии «Барселоны», но за первую команду каталонцев так и не сыграл. Ранее он работал ассистентом Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

По теме:
Легендарный Иньеста дал оценку роли Левандовски в нынешней Барселоне
Итальянский топ-клуб проявляет интерес к форварду Барселоны
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Я перешел в Барселону не для того, чтобы выиграть ЗМ»
Микель Артета Арсенал Лондон Барселона
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.es
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Санкций нет. Российский канал приобрел права на все матчи ЧМ-2022
Футбол | 31 октября 2022, 18:54 13
Санкций нет. Российский канал приобрел права на все матчи ЧМ-2022
Санкций нет. Российский канал приобрел права на все матчи ЧМ-2022

Жители страны-агрессора смогут посмотреть матчи чемпионата мира

Генерал США спрогнозировал, когда и как закончится война в Украине
Война | 01 ноября 2022, 09:35 3
Генерал США спрогнозировал, когда и как закончится война в Украине
Генерал США спрогнозировал, когда и как закончится война в Украине

Бен Ходжес считает, что полная деоккупация Украины будет осуществлена до лета 2023 года

Соболь и Яремчук – в заявке Брюгге на матч Лиги чемпионов
Футбол | 31.10.2022, 22:58
Соболь и Яремчук – в заявке Брюгге на матч Лиги чемпионов
Соболь и Яремчук – в заявке Брюгге на матч Лиги чемпионов
ВИДЕО. На скольких языках говорит Игорь Йовичевич
Футбол | 01.11.2022, 13:16
ВИДЕО. На скольких языках говорит Игорь Йовичевич
ВИДЕО. На скольких языках говорит Игорь Йовичевич
Врач Шахтера: «У Марьяна Шведа такой страшный диагноз как пубалгия»
Футбол | 31.10.2022, 22:25
Врач Шахтера: «У Марьяна Шведа такой страшный диагноз как пубалгия»
Врач Шахтера: «У Марьяна Шведа такой страшный диагноз как пубалгия»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Месси vs Роналду. Матч ценой в 90 млн фунтов, который мы так и не увидели
Месси vs Роналду. Матч ценой в 90 млн фунтов, который мы так и не увидели
31.10.2022, 12:49 2
Футбол
Отпустят Месси, а купят Мудрика. ПСЖ включился в гонку за украинцем
Отпустят Месси, а купят Мудрика. ПСЖ включился в гонку за украинцем
01.11.2022, 09:50 38
Футбол
Экс-тренер Кличко: «Вася уже старенький, много ударов стал пропускать»
Экс-тренер Кличко: «Вася уже старенький, много ударов стал пропускать»
31.10.2022, 14:55
Бокс
Прошение УАФ к УЕФА и ФИФА, отказ Реала от Мудрика, вызов Беленюка
Прошение УАФ к УЕФА и ФИФА, отказ Реала от Мудрика, вызов Беленюка
01.11.2022, 06:06 3
Другие виды
ЛУЧЕСКУ: «У нас были ошибки в логистике. Надо было меньше переезжать»
ЛУЧЕСКУ: «У нас были ошибки в логистике. Надо было меньше переезжать»
30.10.2022, 20:12 24
Футбол
БЕЛЕНЮК: «Делаю вызов системе: иду на выборы президента НОК Украины»
БЕЛЕНЮК: «Делаю вызов системе: иду на выборы президента НОК Украины»
31.10.2022, 18:18 24
Другие виды
Девин ХЕЙНИ: «Не лучший бой Ломаченко»
Девин ХЕЙНИ: «Не лучший бой Ломаченко»
30.10.2022, 16:53 6
Бокс
Малиновский может остаться в Серии А. На украинца есть претендент
Малиновский может остаться в Серии А. На украинца есть претендент
30.10.2022, 16:15 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности