Барселона мечтает переманить тренера Арсенала
Микель Артета может вернуться в Каталонию
«Барселона» рассматривает Микеля Артету в качестве будущего главного тренера команды. Об этом сообщают испанские СМИ.
При этом назначение Артеты руководство «Барселоны» рассматривает лишь в долгосрочной перспективе: сейчас в клубе полностью доверяют нынешнему тренеру, Хави.
Артета является воспитанником академии «Барселоны», но за первую команду каталонцев так и не сыграл. Ранее он работал ассистентом Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жители страны-агрессора смогут посмотреть матчи чемпионата мира
Бен Ходжес считает, что полная деоккупация Украины будет осуществлена до лета 2023 года