Барселона мечтает переманить тренера Арсенала

«Барселона» рассматривает Микеля Артету в качестве будущего главного тренера команды. Об этом сообщают испанские СМИ.

При этом назначение Артеты руководство «Барселоны» рассматривает лишь в долгосрочной перспективе: сейчас в клубе полностью доверяют нынешнему тренеру, Хави.

Артета является воспитанником академии «Барселоны», но за первую команду каталонцев так и не сыграл. Ранее он работал ассистентом Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».