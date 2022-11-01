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Другие новости
01 ноября 2022, 15:33 | Обновлено 01 ноября 2022, 15:38
80
0

ВИДЕО. Де Дзерби хочет Матвиенко, Милан продлил тренера, ставим на Наполи

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

01 ноября 2022, 15:33 | Обновлено 01 ноября 2022, 15:38
80
0
ВИДЕО. Де Дзерби хочет Матвиенко, Милан продлил тренера, ставим на Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Де Дзерби намерен подписать Матвиенко в зимнее трансферное окно
2. Экс-игрок Черноморца стал чемпионом Ирландии
3. Милан продлил контракт с главным тренером
4. Прогноз на матч Ливерпуль – Наполи

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Источник Sport.ua
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