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Лига чемпионов
01 ноября 2022, 14:28 | Обновлено 01 ноября 2022, 15:01
339
0

Диего СИМЕОНЕ: «Я очень нацелен выиграть Лигу чемпионов с Атлетико»

Тренер «Атлетико» Мадрид – о своих амбициях

01 ноября 2022, 14:28 | Обновлено 01 ноября 2022, 15:01
339
0
Диего СИМЕОНЕ: «Я очень нацелен выиграть Лигу чемпионов с Атлетико»
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне в преддверии матча Лиги чемпионов против «Порту» (1 ноября) признался, что нацелен выиграть титул с «матрасниками»:

«Несомненно, Лига чемпионов давит на меня, ведь я знаю, что один финал мы проиграли по пенальти, а другой – на 93-й минуте. Но я очень нацелен на это. Продолжу настаивать на победе в Лиге чемпионов до тех пор, пока буду иметь возможность работать с этим клубом. Нам ее не хватает».

В нынешнем сезоне «Атлетико» досрочно упустил шансы на выход в плей-офф.

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Диего Симеоне Атлетико Мадрид Лига чемпионов
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