Диего СИМЕОНЕ: «Я очень нацелен выиграть Лигу чемпионов с Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне в преддверии матча Лиги чемпионов против «Порту» (1 ноября) признался, что нацелен выиграть титул с «матрасниками»:

«Несомненно, Лига чемпионов давит на меня, ведь я знаю, что один финал мы проиграли по пенальти, а другой – на 93-й минуте. Но я очень нацелен на это. Продолжу настаивать на победе в Лиге чемпионов до тех пор, пока буду иметь возможность работать с этим клубом. Нам ее не хватает».

В нынешнем сезоне «Атлетико» досрочно упустил шансы на выход в плей-офф.