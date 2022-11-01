Украина. Премьер лига01 ноября 2022, 14:12 |
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Форвард Ворсклы получил вызов в сборную Албании
Таулян Сулейманов сыграет за национальную команду
01 ноября 2022, 14:12 |
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«Ворскла» официально сообщила о том, что форвард команды Таулян Сулейманов получил вызов в национальную сборную Албании. В ноябре албанцы проведут товарищеские матчи против Италии и Армении (16 и 19 ноября соответственно).
За свою карьеру Сулейманов суммарно провел за сборную Албании 10 матчей и забил 1 гол. В составе «Ворсклы» на счету 25-летнего форварда 2 гола в 10 матчах.
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