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Украина. Премьер лига
01 ноября 2022, 14:12 |
164
0

Форвард Ворсклы получил вызов в сборную Албании

Таулян Сулейманов сыграет за национальную команду

01 ноября 2022, 14:12 |
164
0
Форвард Ворсклы получил вызов в сборную Албании
UA-Football. Таулян Сулейманов

«Ворскла» официально сообщила о том, что форвард команды Таулян Сулейманов получил вызов в национальную сборную Албании. В ноябре албанцы проведут товарищеские матчи против Италии и Армении (16 и 19 ноября соответственно).

За свою карьеру Сулейманов суммарно провел за сборную Албании 10 матчей и забил 1 гол. В составе «Ворсклы» на счету 25-летнего форварда 2 гола в 10 матчах.

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Источник ФК Ворскла
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