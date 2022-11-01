Форвард Ворсклы получил вызов в сборную Албании

«Ворскла» официально сообщила о том, что форвард команды Таулян Сулейманов получил вызов в национальную сборную Албании. В ноябре албанцы проведут товарищеские матчи против Италии и Армении (16 и 19 ноября соответственно).

За свою карьеру Сулейманов суммарно провел за сборную Албании 10 матчей и забил 1 гол. В составе «Ворсклы» на счету 25-летнего форварда 2 гола в 10 матчах.