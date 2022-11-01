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Украина. Премьер лига
01 ноября 2022, 13:16 |
1498
4

ВИДЕО. На скольких языках говорит Игорь Йовичевич

Тренер «Шахтера» считается настоящим полиглотом

01 ноября 2022, 13:16 |
1498
4
ВИДЕО. На скольких языках говорит Игорь Йовичевич
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Йовичевич

Главный тренер Игорь Йовичевич во время пресс-конференций и интервью удивляет многих зрителей тем, как уверенно он владеет украинским языком. Но украинский язык не единственный, которым овладел хорватский специалист. Поэтому в этом видео мы попытаемся определить на скольких языках говорит главный тренер «Шахтера».

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Old Т
В Испании он начинал клубную карьеру, а в Украине уже целую вечность.
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Фанькин кот
Умница! Полиглот! Талантище!
Не то что дынамовские дубы михи, хацыки, буряки и блохи. Трёх слов связать не могут
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-4
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