Украина. Премьер лига01 ноября 2022, 13:16 |
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ВИДЕО. На скольких языках говорит Игорь Йовичевич
Тренер «Шахтера» считается настоящим полиглотом
01 ноября 2022, 13:16 |
1498
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Главный тренер Игорь Йовичевич во время пресс-конференций и интервью удивляет многих зрителей тем, как уверенно он владеет украинским языком. Но украинский язык не единственный, которым овладел хорватский специалист. Поэтому в этом видео мы попытаемся определить на скольких языках говорит главный тренер «Шахтера».
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