ВИДЕО. На скольких языках говорит Игорь Йовичевич

Главный тренер Игорь Йовичевич во время пресс-конференций и интервью удивляет многих зрителей тем, как уверенно он владеет украинским языком. Но украинский язык не единственный, которым овладел хорватский специалист. Поэтому в этом видео мы попытаемся определить на скольких языках говорит главный тренер «Шахтера».