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Лига чемпионов
01 ноября 2022, 10:07 | Обновлено 01 ноября 2022, 10:17
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0

Тренер Порту: «Хотим, чтобы наши игроки сыграли с предельной мотивацией»

Сержиу Консейсау – о предстоящем матче против «Атлетико»

01 ноября 2022, 10:07 | Обновлено 01 ноября 2022, 10:17
99
0
Тренер Порту: «Хотим, чтобы наши игроки сыграли с предельной мотивацией»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержиу Консейсау

Главный тренер португальского «Порту» Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от матча шестого тура группового раунда Лиги чемпионов против испанского «Атлетико».

«Атлетико» всегда был великолепной командой. Вне зависимости от текущей ситуации этот сезон, как мне кажется, будет для «Атлетико» хорошим. Мы хотим, чтобы наши игроки сыграли с предельной мотивацией. Для развития каждого из них важны абсолютно все моменты», - сказал Консейсау.

Матч «Порту» – «Атлетико» состоится во вторник, 1 ноября. Начало в 19:45 по Киеву.

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Сержиу Консейсау Атлетико Мадрид Порту Лига чемпионов
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Источник УЕФА
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