Крейчикова и Синякова уверенно начали защиту титула на Итоговом турнире

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова в первом матче групповой стадии Итогового турнира WTA выяснили отношения с Дезіре Кравчик из США и Деми Схюрс из Нидерландов.

Действующие победительницы Итогового турнира WTA – Крейчикова и Синякова – уверенно доказали свое превосходство над оппонентками в двух сетах за 1 час 31 минуту.

Итоговый турнир WTA. Пары. Первый тур

Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехия) – Дезире Кравчик / Деми Схюрс (США / Нидерланды) – 6:4, 6:2