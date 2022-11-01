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  4. Крейчикова и Синякова уверенно начали защиту титула на Итоговом турнире
WTA
01 ноября 2022, 04:45 |
153
0

Крейчикова и Синякова уверенно начали защиту титула на Итоговом турнире

Чешки стартовали с легкой победы

01 ноября 2022, 04:45 |
153
0
Крейчикова и Синякова уверенно начали защиту титула на Итоговом турнире
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова и Катерина Синякова

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова в первом матче групповой стадии Итогового турнира WTA выяснили отношения с Дезіре Кравчик из США и Деми Схюрс из Нидерландов.

Действующие победительницы Итогового турнира WTA – Крейчикова и Синякова – уверенно доказали свое превосходство над оппонентками в двух сетах за 1 час 31 минуту.

Итоговый турнир WTA. Пары. Первый тур

Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехия) – Дезире Кравчик / Деми Схюрс (США / Нидерланды) – 6:4, 6:2

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Барбора Крейчикова Катерина Синякова Дезире Кравчик Деми Схюрс Итоговый турнир WTA
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Источник Sport.ua
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