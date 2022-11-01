Крейчикова и Синякова уверенно начали защиту титула на Итоговом турнире
Чешки стартовали с легкой победы
Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова в первом матче групповой стадии Итогового турнира WTA выяснили отношения с Дезіре Кравчик из США и Деми Схюрс из Нидерландов.
Действующие победительницы Итогового турнира WTA – Крейчикова и Синякова – уверенно доказали свое превосходство над оппонентками в двух сетах за 1 час 31 минуту.
Итоговый турнир WTA. Пары. Первый тур
Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехия) – Дезире Кравчик / Деми Схюрс (США / Нидерланды) – 6:4, 6:2
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