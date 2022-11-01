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  4. Карлос АЛЬКАРАС: «Все случилось так быстро»
ATP
01 ноября 2022, 04:27 | Обновлено 01 ноября 2022, 04:35
129
0

Карлос АЛЬКАРАС: «Все случилось так быстро»

Испанец получил трофей первой ракетки мира

01 ноября 2022, 04:27 | Обновлено 01 ноября 2022, 04:35
129
0
Карлос АЛЬКАРАС: «Все случилось так быстро»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

19-летний Карлос Алькарас, который в 2022 году стал чемпионом US Open, получил от АТР трофей первой ракетки мира. Уроженец Эль Пальмара признался, что испытывает фантастические чувства.

«Моя мечта стать первой ракеткой мира и выиграть турнир «Большого шлема» сбылась. Я чувствую себя первым. Этот трофей много значит для меня.

Все случилось так быстро. В начале сезона я не думал, что у меня будет такой год. Я всегда верю в свою команду и в свою работу. То, что у меня есть, пришло благодаря тяжелой работе, которую я проделывал каждый день. Все окупается», – заявил Алькарас.

Напомним, 19-летний Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата США, одержав победу в дебютном для себя финале. После этого выигрыша испанец поднялся на первую позицию в рейтинге ATP, и стал самой молодой первой ракеткой мира в истории мужского тенниса.

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Карлос Алькарас ATP
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Источник ATP Tour
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