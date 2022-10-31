Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Мое время в сборной приходит к концу»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне считает, что предстоящий чемпионат мира-2022 в Катаре может стать для него последним в карьере:

«Мне уже 31 год, и, очевидно, я не знаю, что произойдет через четыре года. Это мой третий чемпионат мира, я понимаю, что мое время в сборной подходит к концу. Но мы не обсуждаем это с товарищами по команде. У нас слишком напряженный график».

Соперниками Бельгии по групповому этапу ЧМ-2022 будут Канада, Марокко и Хорватия.