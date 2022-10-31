Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Мое время в сборной приходит к концу»
Хавбек сборной Бельгии не уверен, что поедет на чемпионат мира через четыре года
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне считает, что предстоящий чемпионат мира-2022 в Катаре может стать для него последним в карьере:
«Мне уже 31 год, и, очевидно, я не знаю, что произойдет через четыре года. Это мой третий чемпионат мира, я понимаю, что мое время в сборной подходит к концу. Но мы не обсуждаем это с товарищами по команде. У нас слишком напряженный график».
Соперниками Бельгии по групповому этапу ЧМ-2022 будут Канада, Марокко и Хорватия.
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