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  4. Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Мое время в сборной приходит к концу»
Чемпионат мира
31 октября 2022, 22:06 |
861
0

Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Мое время в сборной приходит к концу»

Хавбек сборной Бельгии не уверен, что поедет на чемпионат мира через четыре года

31 октября 2022, 22:06 |
861
0
Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Мое время в сборной приходит к концу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне считает, что предстоящий чемпионат мира-2022 в Катаре может стать для него последним в карьере:

«Мне уже 31 год, и, очевидно, я не знаю, что произойдет через четыре года. Это мой третий чемпионат мира, я понимаю, что мое время в сборной подходит к концу. Но мы не обсуждаем это с товарищами по команде. У нас слишком напряженный график».

Соперниками Бельгии по групповому этапу ЧМ-2022 будут Канада, Марокко и Хорватия.

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Источник Goal.com
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