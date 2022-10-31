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Украина. Премьер лига
31 октября 2022, 17:29 | Обновлено 31 октября 2022, 18:15
1647
0

УАФ определила, в каких регионах можно проводить матчи УПЛ

Четыре основных региона

31 октября 2022, 17:29 | Обновлено 31 октября 2022, 18:15
1647
0
УАФ определила, в каких регионах можно проводить матчи УПЛ
upl.ua

Исполком УАФ внёс изменения в регламент касаемо регионов проведения матчей УПЛ.

Матчи чемпионата Украины можно проводить в Киеве, Киевской области, Львовской области и Закарпатской области.

В остальных регионах можно играть только после согласования с местной военной администрацией.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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