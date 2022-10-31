Украина. Премьер лига31 октября 2022, 17:29 | Обновлено 31 октября 2022, 18:15
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УАФ определила, в каких регионах можно проводить матчи УПЛ
Четыре основных региона
31 октября 2022, 17:29 | Обновлено 31 октября 2022, 18:15
1647
0
Исполком УАФ внёс изменения в регламент касаемо регионов проведения матчей УПЛ.
Матчи чемпионата Украины можно проводить в Киеве, Киевской области, Львовской области и Закарпатской области.
В остальных регионах можно играть только после согласования с местной военной администрацией.
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