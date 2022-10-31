УАФ определила, в каких регионах можно проводить матчи УПЛ

Исполком УАФ внёс изменения в регламент касаемо регионов проведения матчей УПЛ.

Матчи чемпионата Украины можно проводить в Киеве, Киевской области, Львовской области и Закарпатской области.

В остальных регионах можно играть только после согласования с местной военной администрацией.