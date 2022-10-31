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Украина. Премьер лига
31 октября 2022, 16:07 | Обновлено 31 октября 2022, 16:19
153
0

Победа над Кривбассом стала юбилейной для Луческу

Мирча Луческу отпраздновал 50-ю викторию на посту главного тренера «Динамо»

31 октября 2022, 16:07 | Обновлено 31 октября 2022, 16:19
153
0
Победа над Кривбассом стала юбилейной для Луческу
ФК Динамо. Мирча Луческу

Победа «Динамо» над «Кривбассом» (3:1) стала 50-й для Мирчи Луческу на посту главного тренера киевлян.

Он стал 8-м наставником бело-синих за годы независимости, достигшим этого рубежа. 38 викторий Луческу отпраздновал с динамовцами в чемпионатах Украины, 8 – в еврокубках, 3 – в Кубке Украины и 1 – в Суперкубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Победы тренеров «Динамо» за годы независимости (1992-2022)

Тренер

Сезоны

Всего

ЧУ

КУ

СК

ЕК

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

1997-2002

170

122

24

-

24

Йожеф САБО

1993-2008*

111

85

18

-

8

Юрий СЕМИН

2008-2013*

98

74

7

1

16

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

2002-2020*

95

67

18

-

10

Сергей РЕБРОВ

2014-2017

91

66

14

-

11

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

2006-2008

66

47

13

1

5

Александр ХАЦКЕВИЧ

2018-2020

63

46

4

2

11

Мирча ЛУЧЕСКУ

2021-2023

50

38

3

1

8

Валерий ГАЗЗАЕВ

2010-2011

36

30

3

-

3

Олег БЛОХИН

2013-2014

36

27

3

-

6

Михаил ФОМЕНКО

1993-1994

29

23

5

-

1

Анатолий ПУЗАЧ

1992-1993

22

19

2

-

1

Олег ЛУЖНЫЙ

2008-2011*

13

7

3

-

3

Николай ПАВЛОВ

1995

10

10

-

-

-

Владимир ОНИЩЕНКО

1995

3

2

1

-

-

Леонид БУРЯК

2006

3

3

-

-

-

* с перерывами.

Сезоны обозначены годом их окончания.

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины, СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

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Источник Sport.ua
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