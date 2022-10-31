Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос – Верес. Стартовые составы команд
Украина. Премьер лига
31 октября 2022, 12:45 | Обновлено 31 октября 2022, 13:24
170
0

Колос – Верес. Стартовые составы команд

Тренеры определились с составами на матч 10-го тура УПЛ

31 октября 2022, 12:45 | Обновлено 31 октября 2022, 13:24
170
0
Колос – Верес. Стартовые составы команд
ФК Колос

В понедельник, 31 октября, состоится матч 10-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Верес».

Поединок пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос» и судить его будет арбитр из Запорожья Максим Козыряцкий. Начало встречи в 13:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Верес»: Когут — Гагун, Курко, Вовченко, Е. Пасич, Клец, Кучеров, Дахновский, С. Шарай, В. Шарай, Гайдучик.

«Колос»: Волынец — Зозуля, Новак, Чоботенко, Емец, Ориховский, Милько, Ильин, Смирный, Кузык, Лысенко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Верес».

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку

По теме:
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Молодежь Динамо чересчур вальяжна на мяче»
Металлург-2 – Кремень-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал Фарма – Васт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Верес стартовые составы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В ОАЭ сообщили об увольнении Реброва. Фейк?
Футбол | 31 октября 2022, 08:55 9
В ОАЭ сообщили об увольнении Реброва. Фейк?
В ОАЭ сообщили об увольнении Реброва. Фейк?

Член совета директоров «Аль-Айна» прояснил ситуацию

Реал передумал подписывать Мудрика: известна причина
Футбол | 31 октября 2022, 02:02 9
Реал передумал подписывать Мудрика: известна причина
Реал передумал подписывать Мудрика: известна причина

«Сливочных» отпугнула трансферная стоимость таланта «Шахтера»

БУРЯК: «Для нашего Динамо всего один матч сыграть вничью было трагедией»
Футбол | 31.10.2022, 11:55
БУРЯК: «Для нашего Динамо всего один матч сыграть вничью было трагедией»
БУРЯК: «Для нашего Динамо всего один матч сыграть вничью было трагедией»
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 оторвался от Шахтера, Динамо – на 7-м месте
Футбол | 30.10.2022, 19:35
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 оторвался от Шахтера, Динамо – на 7-м месте
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 оторвался от Шахтера, Динамо – на 7-м месте
Победа Ломаченко, Днепр-1 оторвался от Шахтера, Музычук вышла в полуфинал
Футбол | 31.10.2022, 05:45
Победа Ломаченко, Днепр-1 оторвался от Шахтера, Музычук вышла в полуфинал
Победа Ломаченко, Днепр-1 оторвался от Шахтера, Музычук вышла в полуфинал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Усик сфотографировался с россиянином Ковалевым перед боем Ломаченко
ФОТО. Усик сфотографировался с россиянином Ковалевым перед боем Ломаченко
30.10.2022, 09:00 26
Бокс
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
30.10.2022, 04:01 2
Бокс
Ломаченко в очень сложном бою по очкам победил Ортиса. Впереди – Хейни!
Ломаченко в очень сложном бою по очкам победил Ортиса. Впереди – Хейни!
30.10.2022, 06:23 72
Бокс
ВИДЕО. Ломаченко отдал пояс, Клопп снова проиграл, ставим на Арсенал
ВИДЕО. Ломаченко отдал пояс, Клопп снова проиграл, ставим на Арсенал
30.10.2022, 10:28
Футбол
ФОТО. Харлан снялась в фантастической фотосессии для Vogue
ФОТО. Харлан снялась в фантастической фотосессии для Vogue
29.10.2022, 19:26 2
Другие виды
Безумные качели. Шахтер не удержал победу над Александрией
Безумные качели. Шахтер не удержал победу над Александрией
29.10.2022, 20:22 49
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «У нас были ошибки в логистике. Надо было меньше переезжать»
ЛУЧЕСКУ: «У нас были ошибки в логистике. Надо было меньше переезжать»
30.10.2022, 20:12 23
Футбол
Великий Али против. Почему легенда добивается исключения Ирана с ЧМ-2022
Великий Али против. Почему легенда добивается исключения Ирана с ЧМ-2022
29.10.2022, 19:40 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности