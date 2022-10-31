Колос – Верес. Стартовые составы команд

В понедельник, 31 октября, состоится матч 10-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Верес».

Поединок пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос» и судить его будет арбитр из Запорожья Максим Козыряцкий. Начало встречи в 13:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Верес»: Когут — Гагун, Курко, Вовченко, Е. Пасич, Клец, Кучеров, Дахновский, С. Шарай, В. Шарай, Гайдучик.

«Колос»: Волынец — Зозуля, Новак, Чоботенко, Емец, Ориховский, Милько, Ильин, Смирный, Кузык, Лысенко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Верес».