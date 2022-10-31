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  4. Месси vs Роналду. Матч ценой в 90 млн фунтов, который мы так и не увидели
Англия
31 октября 2022, 12:49 | Обновлено 31 октября 2022, 12:52
1861
1

Месси vs Роналду. Матч ценой в 90 млн фунтов, который мы так и не увидели

Восемь лет назад существовала идея проведения топ-поединка

31 октября 2022, 12:49 | Обновлено 31 октября 2022, 12:52
1861
1
Месси vs Роналду. Матч ценой в 90 млн фунтов, который мы так и не увидели
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси (слева) и Криштиану Роналду (в центре)

В 2014 году, когда Криштиану Роналду и Лионель Месси были на вершине мирового футбола, выступая за «Реал» и «Барселону» соответственно, некто Роберт Боннье - бывший мультимиллионер доткомов – выдвинул идею о проведении выставочных матчей между командами, собранными португальцем и аргентинцем.

Боннье вел переговоры с представителями Роналду и Месси, а начать проводить серию поединков планировал с 2017 года.

Каждые два года игры между сборными, составленными Роналду и Месси, должны были проводиться на «Уэмбли». Участие мировых футбольных звезд, по задумкам несостоявшегося организатора, должно было приносить доход почти в 90 миллионов фунтов, что заинтересовало все стороны.

Предполагалось также, что команда Месси будет играть в экипировке от Adidas, а Роналду – от Nike.

Матчи предполагалось проводить каждые два года, чтобы они не совпадали с финальными стадиями чемпионатов мира или Европы. Кроме того, ожидалось, что игры не будут являться типичными товарищескими футбольными спаррингами, а пройдут в формате музыкальных фестивалей. После матчей организаторы рассчитывали на проведение концертов и, возможно, даже топовых боксерских боев.

Согласно имеющейся информации, идея в конечном итоге так и не была реализована из-за огромного количества вовлеченных в аспект потенциального проведения матчей сторон и политики, царящей в коридорах власти мирового футбола.

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Источник The Sun
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Комментарии 1
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Serhiy Vyhryst
Вони і так мінімум 2 рази на рік грали зі своїми командами Реал-Барселона.
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