Месси vs Роналду. Матч ценой в 90 млн фунтов, который мы так и не увидели

В 2014 году, когда Криштиану Роналду и Лионель Месси были на вершине мирового футбола, выступая за «Реал» и «Барселону» соответственно, некто Роберт Боннье - бывший мультимиллионер доткомов – выдвинул идею о проведении выставочных матчей между командами, собранными португальцем и аргентинцем.

Боннье вел переговоры с представителями Роналду и Месси, а начать проводить серию поединков планировал с 2017 года.

Каждые два года игры между сборными, составленными Роналду и Месси, должны были проводиться на «Уэмбли». Участие мировых футбольных звезд, по задумкам несостоявшегося организатора, должно было приносить доход почти в 90 миллионов фунтов, что заинтересовало все стороны.

Предполагалось также, что команда Месси будет играть в экипировке от Adidas, а Роналду – от Nike.

Матчи предполагалось проводить каждые два года, чтобы они не совпадали с финальными стадиями чемпионатов мира или Европы. Кроме того, ожидалось, что игры не будут являться типичными товарищескими футбольными спаррингами, а пройдут в формате музыкальных фестивалей. После матчей организаторы рассчитывали на проведение концертов и, возможно, даже топовых боксерских боев.

Согласно имеющейся информации, идея в конечном итоге так и не была реализована из-за огромного количества вовлеченных в аспект потенциального проведения матчей сторон и политики, царящей в коридорах власти мирового футбола.