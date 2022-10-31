ITF и ATP объявили о сотрудничестве в Кубке Дэвиса

Международная федерация тенниса (ITF), ATP и Kosmos Tennis сегодня объявили о создании с 2023 года беспрецедентного стратегического Альянса, направленного на поддержку Кубка Дэвиса.

Новый альянс направлен на плодотворное сотрудничество в управлении и дальнейшем развитии соревнований. Среди прочего АТР получила два из шести мест в Комитете Кубка Дэвиса. Все этапы Кубка, включая отборочные турниры, квалификационные и финальные отныне будут включены в официальный календарь АТР. Считается, что это поможет ведущим игрокам лучше планировать график своих выступлений, чтобы командные выступления не превращались в дополнительную нагрузку для спортсменов.

Матчи Кубка Дэвиса пройдут на 5-й, 37-й и 47-й неделе. Также АТР задействует все возможности для дополнительной рекламы турнира.

Отметим, что Командный Кубок Мира по теннису имеет 122-летнюю историю, что делает его самым древним международным первенством среди всех видов спорта.