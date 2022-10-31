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Другие новости
31 октября 2022, 12:17 | Обновлено 31 октября 2022, 12:24
158
0

ВИДЕО. Буяльский - голеадор, Роналду в Спортинг, ставим на Колос

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

31 октября 2022, 12:17 | Обновлено 31 октября 2022, 12:24
158
0
ВИДЕО. Буяльский - голеадор, Роналду в Спортинг, ставим на Колос
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Буяльский возглавил бомбардирскую гонку УПЛ
2. Ферстаппен установил рекорд Ф-1 по количеству побед
3. Легендарный возврат вполне реально уже зимой
4. Прогноз матча Колос - Верес

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Источник Sport.ua
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