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Лига чемпионов
31 октября 2022, 12:29 | Обновлено 31 октября 2022, 12:52
126
0

Названа бригада арбитров, которая рассудит матч Шахтер – Лейпциг

На матча Лиги чемпионов будут работать арбитры из Англии

31 октября 2022, 12:29 | Обновлено 31 октября 2022, 12:52
126
0
Названа бригада арбитров, которая рассудит матч Шахтер – Лейпциг
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Оливер

Комитет арбитров УЕФА опубликовал назначение судей на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов между «Селтиком» и «Шахтером».

Главным арбитром встречи будет англичанин Майкл Оливер. На линиях ему помогут его соотечественники Стюарт Берт и Саймон Беннетт. Четвертый арбитр – Даррен Ингланд.

За систему VAR будет отвечать Крис Кавана, а его ассистент — Дэвид Кут. Оба также из Нидерландов.

Матч «Шахтер» – «РБ Лейпциг» состоится в среду, 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

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Источник УЕФА
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