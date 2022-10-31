Названа бригада арбитров, которая рассудит матч Шахтер – Лейпциг

Комитет арбитров УЕФА опубликовал назначение судей на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов между «Селтиком» и «Шахтером».

Главным арбитром встречи будет англичанин Майкл Оливер. На линиях ему помогут его соотечественники Стюарт Берт и Саймон Беннетт. Четвертый арбитр – Даррен Ингланд.

За систему VAR будет отвечать Крис Кавана, а его ассистент — Дэвид Кут. Оба также из Нидерландов.

Матч «Шахтер» – «РБ Лейпциг» состоится в среду, 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.