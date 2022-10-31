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  4. БУРЯК: «Для нашего Динамо всего один матч сыграть вничью было трагедией»
Украина. Премьер лига
31 октября 2022, 11:55 |
586
3

БУРЯК: «Для нашего Динамо всего один матч сыграть вничью было трагедией»

Бывший игрок и тренер киевлян уверен, что у команды все наладится

31 октября 2022, 11:55 |
586
3
БУРЯК: «Для нашего Динамо всего один матч сыграть вничью было трагедией»
О.Васильева. Леонид Буряк

Легендарный полузащитник киевского «Динамо» Леонид Буряк рассказал, что думает о последних неудачах «бело-синих».

— В вашей карьере были ситуации или этапы, схожие с тем, в котором сейчас оказалось «Динамо»?
— Думаю, нет. Наверное, по той причине, что я играл в великой команде с великими футболистами. Для нас всего один матч сыграть вничью было самой настоящей трагедией. Но тогда вообще все было иначе. Люди действительно буквально казнили себя после любой неудачи. А попадаться на глаза Лобановскому после таких матчей вообще не хотелось.

Важно, чтобы и нынешнее поколение динамовцев переживало за результат. Даже при том, что самое главное — анализ неудач и движение вперед, изменение своей игры по итогам сыгранных матчей. Одно битье головой в стенку, конечно, ничего не даст. Нужно уметь перестраиваться. Даже в ситуации, когда выступление команды никак иначе, кроме как провалом, не назовешь. Я сейчас говорю конкретно о выступлении «Динамо» в групповой стадии Лиги Европы.

Но при этом учитывайте, что люди в клубе на всех уровнях работают, не покладая рук. И Игорь Суркис, и Григорий Суркис держат руку на пульсе 24 часа в сутки. Та же юношеская команда «Динамо U-19» стабильно находится в числе лидеров, постоянно прогрессирует. То есть речь идет о четко работающей структуре клуба. При таком подходе, уверен, нынешние неудачи первой команды — временные. Всё обязательно наладится.

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Леонид Буряк Динамо Киев
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Источник Динамо Киев от Шурика
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Комментарии 3
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Remark
Время было другое, это как бы раз. А два - куча примеров, когда команды были некем, а стали грандами; так же имеются и обратные примеры - когда команды были элитой, а сейчас посредственность. МС когда-то был некем, теперь один из. МЮ совсем недавно был грандом, сейчас середняк. Црена Звезда когда-то была грандом, сейчас...
П.С. И у Буряка был шанс в Динамо. И я что-то не заметил, что в период его правления Динамо прям преобразилось. Хотя финансово тогда было все прям отлично у команды, не то что в наше время. Так что, чья бы корова мычала )))
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0
Gargantua
достаточно посмотреть статистику, были провальные сезоны и у Лобановского.
но ВВЛ тогда избавлялся от "отработаного материала" и набирал новых. Вся республика была в его распоржениии. Была мощная пирамида от детского футбола до Динамо.
Сейчас другая ситуация.
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0
⬆️
И тем не менее проигрывали дома мацковским спартакам и торпедам 
хотя и выигрывали у них же на выезде
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0
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