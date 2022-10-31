ФОТО 18+. Девушка звезды Баварии полностью обнажилась в постели

Модель Аннеки Моленар, которая является возлюбленной футболиста мюнхенской «Баварии» и сборной Нидерландов Маттейса Де Лигта, выложила пикантную фотографию в Instagram, где у нее 456 тыс. подписчиков.

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На откровенном снимке девушка запечатлена полностью обнаженной и лежащей в постели.