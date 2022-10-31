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ATP
31 октября 2022, 07:20 |
172
0

Украинские теннисисты стартовали на турнире в Италии

Марченко прошел дальше, Крутых и Сачко проиграли

31 октября 2022, 07:20 |
172
0
Украинские теннисисты стартовали на турнире в Италии
Instagram. Илья Марченко

Украинские теннисисты Илья Марченко (АТР 435), Виталий Сачко (АТР 284) и Алексей Крутых (АТР 247) стартовали в первом раунде квалификации челленджера в Бергамо (Италия).

Марченко не оставил шансов представителю Венгрии Мате Валкусу (АТР 271), Крутых без шансов уступил Мариушу Копилу (АТР 338) из Румынии, а Сачко поборолся с Валентином Ройе (Франция, ATP 341) и даже вел со счетом 2:0 в третьем сете, но проиграл 6 геймов подряд.

АТР челленджер Бергамо. Хард в помещении. Квалификация

Илья Марченко (Украина) – Мате Валкус (Венгрия) – 6:2, 6:3

Алексей Крутых (Украина) – Мариуш Копил (Румыния) – 4:6, 2:6

Виталий Сачко (Украина) – Валентин Ройе (Франция) – 1:6, 6:3, 2:6

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Илья Марченко Виталий Сачко Алексей Крутых Мате Валкус ATP Бергамо
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Источник Sport.ua
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