ATP31 октября 2022, 00:23 | Обновлено 31 октября 2022, 00:27
48
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Шаповалов не сумел выиграть трофей в австрийской Вене
Канадец проиграл финальный матч в трех сетах за 2 часа и 20 минут
31 октября 2022, 00:23 | Обновлено 31 октября 2022, 00:27
48
0
Канадский теннисист Денис Шаповалов уступил в финале хардового турнира серии АТР 500 в австрийской Вене.
Он проиграл Даниилу Медведеву в трех сетах за 2 часа и 20 минут.
АТР 500. Вена (Австрия). Хард (помещение). Финал
Даниил Медведев [1] – Денис Шаповалов (Канада) – 4:6, 6:3, 6:2
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