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ATP
31 октября 2022, 00:23 | Обновлено 31 октября 2022, 00:27
48
0

Шаповалов не сумел выиграть трофей в австрийской Вене

Канадец проиграл финальный матч в трех сетах за 2 часа и 20 минут

31 октября 2022, 00:23 | Обновлено 31 октября 2022, 00:27
48
0
Шаповалов не сумел выиграть трофей в австрийской Вене
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Шаповалов

Канадский теннисист Денис Шаповалов уступил в финале хардового турнира серии АТР 500 в австрийской Вене.

Он проиграл Даниилу Медведеву в трех сетах за 2 часа и 20 минут.

АТР 500. Вена (Австрия). Хард (помещение). Финал

Даниил Медведев [1] – Денис Шаповалов (Канада) – 4:6, 6:3, 6:2

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Источник Sport.ua
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