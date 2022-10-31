Шаповалов не сумел выиграть трофей в австрийской Вене

Канадский теннисист Денис Шаповалов уступил в финале хардового турнира серии АТР 500 в австрийской Вене.

Он проиграл Даниилу Медведеву в трех сетах за 2 часа и 20 минут.

АТР 500. Вена (Австрия). Хард (помещение). Финал

Даниил Медведев [1] – Денис Шаповалов (Канада) – 4:6, 6:3, 6:2