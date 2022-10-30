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Украина. Премьер лига
30 октября 2022, 19:18 | Обновлено 30 октября 2022, 19:43
628
0

ВИДЕО. Динамо еще раз огорчило Кривбасс. Вновь забил Буяльский

Во Львове состоялась встреча 10-го тура УПЛ

30 октября 2022, 19:18 | Обновлено 30 октября 2022, 19:43
628
0
ВИДЕО. Динамо еще раз огорчило Кривбасс. Вновь забил Буяльский
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Буяльский

Киевское «Динамо» на «Арене Львов» в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги вияснило отношения с «Кривбассом» из Кривого Рога.

Как оказалось, точку в поединке поставил Виталий Буяльский, который отличился на 59-й минуте с передачи Александра Караваева. 3:1 – победило «Динамо».

Sport.ua провел текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Кривбасс».

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Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Динамо - Кривбасс чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Виталий Буяльский
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Источник Sport.ua
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