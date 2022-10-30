Киевское «Динамо» на «Арене Львов» в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги вияснило отношения с «Кривбассом» из Кривого Рога.

Как оказалось, точку в поединке поставил Виталий Буяльский, который отличился на 59-й минуте с передачи Александра Караваева. 3:1 – победило «Динамо».

Sport.ua провел текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Кривбасс».