Украина. Премьер лига30 октября 2022, 19:18 | Обновлено 30 октября 2022, 19:43
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ВИДЕО. Динамо еще раз огорчило Кривбасс. Вновь забил Буяльский
Во Львове состоялась встреча 10-го тура УПЛ
30 октября 2022, 19:18 | Обновлено 30 октября 2022, 19:43
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Киевское «Динамо» на «Арене Львов» в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги вияснило отношения с «Кривбассом» из Кривого Рога.
Как оказалось, точку в поединке поставил Виталий Буяльский, который отличился на 59-й минуте с передачи Александра Караваева. 3:1 – победило «Динамо».
Sport.ua провел текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Кривбасс».
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