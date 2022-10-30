Динамо – Кривбасс. Гармаш и Ванат выйдут с первых минут

В воскресенье, 30 октября, во Львове на «Арене Львов» состоится матч 10-го тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» сыграет против «Кривбасса». Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Стартовые составы команд

«Динамо»: Нещерет – Тымчик, Забарный, Попов, Караваев, Сидорчук, Гармаш, Буяльский, Цыганков, Кабаев, Ванат.

«Кривбасс»: Сарнавский – Якимец, Семенов, Ловрич, Дибанго, Капич, Банада, Задерака, Татарков, Хомченовский, Дебелко.