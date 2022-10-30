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Украина. Премьер лига
30 октября 2022, 16:18 | Обновлено 30 октября 2022, 16:20
1479
5

Динамо – Кривбасс. Гармаш и Ванат выйдут с первых минут

Стартовый свисток прозвучит в 17:00

30 октября 2022, 16:18 | Обновлено 30 октября 2022, 16:20
1479
5
Динамо – Кривбасс. Гармаш и Ванат выйдут с первых минут
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 30 октября, во Львове на «Арене Львов» состоится матч 10-го тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» сыграет против «Кривбасса». Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Стартовые составы команд

«Динамо»: Нещерет – Тымчик, Забарный, Попов, Караваев, Сидорчук, Гармаш, Буяльский, Цыганков, Кабаев, Ванат.

«Кривбасс»: Сарнавский – Якимец, Семенов, Ловрич, Дибанго, Капич, Банада, Задерака, Татарков, Хомченовский, Дебелко.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Динамо - Кривбасс стартовые составы
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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Gargantua
ну а Кабаев это просто зубная боль
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+1
Gargantua
и почему Бурда не получает шанса даже на фоне провальных матчей постоянно ротирующихся Сироты и Попова?
Ответить
+1
⬆️
Ва - банк  8.
Ответить
+1
Gargantua
Лонвейк опть в запасе?
нет, ну это уже слишком ((
Ответить
0
Перец
Беседіна нема це вже перемога 3:0
Ответить
-1
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