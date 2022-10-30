Украина. Премьер лига30 октября 2022, 15:25 |
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Назар Волошин не сыграет против Динамо. Известна причина
Это запрещают условия контрактного соглашения
30 октября 2022, 15:25 |
962
4
В поединке против «Динамо» не сыграет полузащитник ФК «Кривбасс» Назар Волошин.
Криворожский клуб сообщает, что арендное соглашение с киевлянами запрещает молодому хавбеку выходить на поле против клуба, которому он принадлежит.
19-летний Назар Волошин – воспитанник академии «Динамо», в этом сезоне сыграл 7 матчей, забил один гол.
Матч состоится во Львове и начнется в 17.00.
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Комментарии 4
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В стиле опзжшника. ниче ваще нового. Вперед Кривбасс!!!
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Могли б дати зіграти Назару, бо взимку він повернеться в Динамо Київ
опять эти позорные запреты (
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