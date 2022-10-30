Назар Волошин не сыграет против Динамо. Известна причина

В поединке против «Динамо» не сыграет полузащитник ФК «Кривбасс» Назар Волошин.

Криворожский клуб сообщает, что арендное соглашение с киевлянами запрещает молодому хавбеку выходить на поле против клуба, которому он принадлежит.

19-летний Назар Волошин – воспитанник академии «Динамо», в этом сезоне сыграл 7 матчей, забил один гол.

Матч состоится во Львове и начнется в 17.00.