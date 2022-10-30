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  4. Назар Волошин не сыграет против Динамо. Известна причина
Украина. Премьер лига
30 октября 2022, 15:25 |
962
4

Назар Волошин не сыграет против Динамо. Известна причина

Это запрещают условия контрактного соглашения

30 октября 2022, 15:25 |
962
4
Назар Волошин не сыграет против Динамо. Известна причина
ФК Кривбасс. Назар Волошин

В поединке против «Динамо» не сыграет полузащитник ФК «Кривбасс» Назар Волошин.

Криворожский клуб сообщает, что арендное соглашение с киевлянами запрещает молодому хавбеку выходить на поле против клуба, которому он принадлежит.

19-летний Назар Волошин – воспитанник академии «Динамо», в этом сезоне сыграл 7 матчей, забил один гол.

Матч состоится во Львове и начнется в 17.00.

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Источник ФК Кривбасс
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Комментарии 4
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OnlyKharkov
В стиле опзжшника. ниче ваще нового. Вперед Кривбасс!!!
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-1
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Ретро Футбол
Могли б дати зіграти Назару, бо взимку він повернеться в Динамо Київ
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-1
Gargantua
опять эти позорные запреты (
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-1
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