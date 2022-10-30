Италия30 октября 2022, 13:28 | Обновлено 30 октября 2022, 13:36
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Малиновский не попал в стартовый состав Аталанты на матч против Эмполи
Украинский хавбек в пятый раз подряд оказался на скамье запасных
30 октября 2022, 13:28 | Обновлено 30 октября 2022, 13:36
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Сегодня, 20 октября, состоится матч 12-го тура итальянской Серии А, в котором «Эмполи» примет «Аталанту».
Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский в пятый раз подряд оказался на скамье запасных.
Матч начнется в 13:30 по Киеву.
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