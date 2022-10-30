Малиновский не попал в стартовый состав Аталанты на матч против Эмполи

Сегодня, 20 октября, состоится матч 12-го тура итальянской Серии А, в котором «Эмполи» примет «Аталанту».

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский в пятый раз подряд оказался на скамье запасных.

Матч начнется в 13:30 по Киеву.