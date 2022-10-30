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Италия
30 октября 2022, 13:28 | Обновлено 30 октября 2022, 13:36
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Малиновский не попал в стартовый состав Аталанты на матч против Эмполи

Украинский хавбек в пятый раз подряд оказался на скамье запасных

30 октября 2022, 13:28 | Обновлено 30 октября 2022, 13:36
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Малиновский не попал в стартовый состав Аталанты на матч против Эмполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Сегодня, 20 октября, состоится матч 12-го тура итальянской Серии А, в котором «Эмполи» примет «Аталанту».

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский в пятый раз подряд оказался на скамье запасных.

Матч начнется в 13:30 по Киеву.

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Руслан Малиновский Эмполи Эмполи - Аталанта Серия A Аталанта чемпионат Италии по футболу
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Источник Sport.ua
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