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Украина. Премьер лига
30 октября 2022, 12:30 | Обновлено 30 октября 2022, 12:31
644
0

ФОТО. Динамо определилось, в какой форме сыграет с Кривбассом во Львове

Встреча начнется в 17:00 по Киеву

30 октября 2022, 12:30 | Обновлено 30 октября 2022, 12:31
644
0
ФОТО. Динамо определилось, в какой форме сыграет с Кривбассом во Львове
ФК Динамо Киев

Сегодня во Львове состоится матч 10-го тура УПЛ, в котором Динамо встретится с криворожским «Кривбассом».

Встреча на «Арене Львов» начнется в 17.00. «Динамо» является принимающей стороной в этом матче.

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Утром в день игры на стадионе состоялось традиционное предматчевое совещание по организационным вопросам. Среди прочего было согласовано, в форме каких цветов проведут встречу обе команды.

Динамовцы сыграют в основном комплекте формы белого цвета с синей полосой (динамовский голкипер – в зеленом). Гости сыграют в черной форме (вратарь «Кривбасса» – в красной).

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Источник ФК Динамо Киев
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