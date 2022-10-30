ФОТО. Динамо определилось, в какой форме сыграет с Кривбассом во Львове

Сегодня во Львове состоится матч 10-го тура УПЛ, в котором Динамо встретится с криворожским «Кривбассом».

Встреча на «Арене Львов» начнется в 17.00. «Динамо» является принимающей стороной в этом матче.

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Утром в день игры на стадионе состоялось традиционное предматчевое совещание по организационным вопросам. Среди прочего было согласовано, в форме каких цветов проведут встречу обе команды.

Динамовцы сыграют в основном комплекте формы белого цвета с синей полосой (динамовский голкипер – в зеленом). Гости сыграют в черной форме (вратарь «Кривбасса» – в красной).