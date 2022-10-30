Днепр-1 – Черноморец. Стартовые составы команд
Тренеры определились с составами на матч 10-го тура УПЛ
В воскресенье, 30 октября, состоится матч 10-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» сыграет против одесского «Черноморца».
Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд
«Днепр-1»: Валеф – Бузанелло, Сарапий, Сваток, Адамюк, Амаш, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Назаренко, Довбик.
«Черноморец»: Непогодов – Ермаков, Манджрекар, Селин, Путря, Кравченко, Политыло, Брагару, Бобко, Бадибанга, Гладкий.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Черноморец».
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