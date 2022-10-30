Днепр-1 – Черноморец. Стартовые составы команд

В воскресенье, 30 октября, состоится матч 10-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» сыграет против одесского «Черноморца».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд

«Днепр-1»: Валеф – Бузанелло, Сарапий, Сваток, Адамюк, Амаш, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Назаренко, Довбик.

«Черноморец»: Непогодов – Ермаков, Манджрекар, Селин, Путря, Кравченко, Политыло, Брагару, Бобко, Бадибанга, Гладкий.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Черноморец».