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Украина. Премьер лига
30 октября 2022, 12:28 | Обновлено 30 октября 2022, 12:42
403
2

Днепр-1 – Черноморец. Стартовые составы команд

Тренеры определились с составами на матч 10-го тура УПЛ

30 октября 2022, 12:28 | Обновлено 30 октября 2022, 12:42
403
2
Днепр-1 – Черноморец. Стартовые составы команд
СК Днепр-1

В воскресенье, 30 октября, состоится матч 10-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» сыграет против одесского «Черноморца».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд

«Днепр-1»: Валеф – Бузанелло, Сарапий, Сваток, Адамюк, Амаш, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Назаренко, Довбик.

«Черноморец»: Непогодов – Ермаков, Манджрекар, Селин, Путря, Кравченко, Политыло, Брагару, Бобко, Бадибанга, Гладкий.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Черноморец».

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Источник Sport.ua
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Александр
Днепр бей этих пропутинских сепаров трухановцев 
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