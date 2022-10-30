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  4. Львов – Металлист. Известны стартовые составы команд
Украина. Премьер лига
30 октября 2022, 12:42 |
289
0

Львов – Металлист. Известны стартовые составы команд

Матч начнется в 13:00 по киевскому времени.

30 октября 2022, 12:42 |
289
0
Львов – Металлист. Известны стартовые составы команд
ФК Металлист

В воскресенье, 30 октября, во Львове на стадионе «СКИФ» состоится матч десятого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Львов» и харьковский «Металлист». Стартовый свисток рефери Александра Соловьяна из Киева прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Стартовые составы команд

«Львов»: Ильющенков – Мильченко, Никитюк, Муравский, Полегенько, Васильев, Мишенко, Крушинский, Грисьо, Бугай, Ныч.

«Металлист»: Костик – Шопин, Мизюк, Ралюченко, Каплиенко, Чайковский, Демченко, Танковский, Подлепенец, Картушов – Прядун.

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Источник Sport.ua
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