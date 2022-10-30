Львов – Металлист. Известны стартовые составы команд

В воскресенье, 30 октября, во Львове на стадионе «СКИФ» состоится матч десятого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Львов» и харьковский «Металлист». Стартовый свисток рефери Александра Соловьяна из Киева прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Стартовые составы команд

«Львов»: Ильющенков – Мильченко, Никитюк, Муравский, Полегенько, Васильев, Мишенко, Крушинский, Грисьо, Бугай, Ныч.

«Металлист»: Костик – Шопин, Мизюк, Ралюченко, Каплиенко, Чайковский, Демченко, Танковский, Подлепенец, Картушов – Прядун.