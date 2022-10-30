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WTA
30 октября 2022, 11:05 | Обновлено 30 октября 2022, 11:06
141
0

Катерина Байндл – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на 100-тысячнике ITF в Испании

30 октября 2022, 11:05 | Обновлено 30 октября 2022, 11:06
141
0
Катерина Байндл – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Катерина Байндл

30 октября украинская теннисистка Катерина Байндл (№173 WTA) продолжит выступления на турнире серии ITF W100 в Испании.

В финалt украинка сразится со второй сеяной Жасмин Паолини из Италии (№78 WTA). Встреча начнется в 11:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.

📺 Видеотрансляция
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Источник Sport.ua
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