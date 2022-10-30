WTA30 октября 2022, 11:05 | Обновлено 30 октября 2022, 11:06
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Катерина Байндл – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала на 100-тысячнике ITF в Испании
30 октября 2022, 11:05 | Обновлено 30 октября 2022, 11:06
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30 октября украинская теннисистка Катерина Байндл (№173 WTA) продолжит выступления на турнире серии ITF W100 в Испании.
В финалt украинка сразится со второй сеяной Жасмин Паолини из Италии (№78 WTA). Встреча начнется в 11:10 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.
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