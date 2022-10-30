Катерина Байндл – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 октября украинская теннисистка Катерина Байндл (№173 WTA) продолжит выступления на турнире серии ITF W100 в Испании.

В финалt украинка сразится со второй сеяной Жасмин Паолини из Италии (№78 WTA). Встреча начнется в 11:10 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.