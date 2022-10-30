ВИДЕО. Ломаченко отдал пояс, Клопп снова проиграл, ставим на Арсенал

1. Ломаченко после боя отдал выигранный пояс Ортису

2. У команды Юргена Клоппа большие проблемы

3. Блогер Джейк Пол победил еще одну звезду UFC

4. Прогноз на матч Арсенал – Ноттингем Форрест

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.