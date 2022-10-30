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  4. ВИДЕО. Ломаченко отдал пояс, Клопп снова проиграл, ставим на Арсенал
Англия
30 октября 2022, 10:28 | Обновлено 30 октября 2022, 10:32
935
0

ВИДЕО. Ломаченко отдал пояс, Клопп снова проиграл, ставим на Арсенал

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

30 октября 2022, 10:28 | Обновлено 30 октября 2022, 10:32
935
0
ВИДЕО. Ломаченко отдал пояс, Клопп снова проиграл, ставим на Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Ломаченко после боя отдал выигранный пояс Ортису
2. У команды Юргена Клоппа большие проблемы
3. Блогер Джейк Пол победил еще одну звезду UFC
4. Прогноз на матч Арсенал – Ноттингем Форрест

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Источник Sport.ua
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