Экс-вингер Шахтера может перебраться во Флуминенсе

30-летний экс-вингер «Шахтера» Бернард, который является самым дорогостоящим приобретением в истории донецкого клуба, в январе может сменить команду.

В настоящий момент Бернард выступает за греческий «Панатинаикос», но хотел бы вернуться на родину.

Последним обстоятельством хочет воспользоваться «Флуминенсе», который готов предложить вингеру контракт на следующий сезон.

Напомним, Бернард перешел в «Панатинаикос» в августе из эмиратской «Аль-Шарджи», и подписал контракт с греческим клубом до лета 2024 года.