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  4. Экс-вингер Шахтера может перебраться во Флуминенсе
Бразилия
29 октября 2022, 22:37 |
309
0

Экс-вингер Шахтера может перебраться во Флуминенсе

Бернард в настоящий момент выступает в Греции за «Панатинаикос»

29 октября 2022, 22:37 |
309
0
Экс-вингер Шахтера может перебраться во Флуминенсе
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернард

30-летний экс-вингер «Шахтера» Бернард, который является самым дорогостоящим приобретением в истории донецкого клуба, в январе может сменить команду.

В настоящий момент Бернард выступает за греческий «Панатинаикос», но хотел бы вернуться на родину.

Последним обстоятельством хочет воспользоваться «Флуминенсе», который готов предложить вингеру контракт на следующий сезон.

Напомним, Бернард перешел в «Панатинаикос» в августе из эмиратской «Аль-Шарджи», и подписал контракт с греческим клубом до лета 2024 года.

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Источник 1News Brasil
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